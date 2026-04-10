‘Santa’: 87enne aggredito in pieno giorno davanti al Comune

Succede sempre più spesso in Riviera. Casi che in genere passano sotto silenzio. Come l’uomo che maltrattava l’anziana madre a Lavagna, il quarantenne picchiato da tre individui a Rapallo. Oggi teatro di un’aggressione piazza Mazzini a Santa Margherita ligure; proprio in centro, davanti al municipio; e in pieno giorno, alle 16. La vittima poi è un 87enne. Scatta l’allarme. Arriva il medico del 118 ed arrivano i militi della locale Croce Rossa. L’anziano non è grave, i traumi, quelli fisici, sono superficiali, ma viene comunque trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna. Al momento manca una versione ufficiale dei fatti; ma resta la gravità dell’episodio. Secondo le voci raccolte, l’anziano sarebbe stato insultato da un gruppo di ragazzi per quelli che in genere vengono definiti futili motivi. Non è dato sapere se è stato spintonato. E’ stato lui stesso a chiamare i soccorsi.

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