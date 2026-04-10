“Se non ci dai 450 euro mandiamo in giro il tuo video”: due condanne per estorsione sessuale

Genova. Aveva conosciuto una ragazza in chat e si erano accordati per qualche sexy videochiamata da parte di lei in cambio di piccole cifre. Poi però è arrivata l’estorsione dietro la minaccia di diffondere il video dopo che la vittima incautamente aveva accettato di accendere la telecamera del suo smartphone per riprendere le sue parti intime.

A finire nei guai una coppia di giovani residenti in Toscana che aveva mietuto vittime un po’ in tutta Italia. Erano stati scoperti in flagranza dai carabinieri per un episodio simile a Siena e i militari dell’Arma, ricostruendo i versamenti sul conto corrente della coppia, avevano individuato diverse vittime, tra cui anche un 40enne genovese.

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