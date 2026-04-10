Sì all’istituzione della Scuola delle professioni del mare, Salis: “Lavoro qualificato per i giovani”

Genova. La giunta comunale ha approvato la delibera di istituzione della “Scuola delle Professioni del mare e della Blue economy”, uno strumento considerato strategico dall’amministrazione per la promozione dell’occupazione e della formazione specialistica in uno dei settori chiave dello sviluppo economico della città. L’obiettivo principale è offrire la possibilità di percorsi formativi qualificati e coerenti con le richieste del mercato del lavoro marittimo portuale.

«Il settore marittimo-portuale rappresenta il cuore pulsante dell’economia locale, pur evidenziando un marcato mismatch tra la domanda di competenze tecniche altamente specializzate e l’offerta di lavoro disponibile – sottolinea la sindaca, Silvia Salis – numerose imprese del comparto segnalano continue e crescenti difficoltà nel reperire personale qualificato per attività tecnico operative, dall’ambito cantieristico alle lavorazioni portuali, come confermato dalle recenti analisi territoriali relative al fabbisogno della blue economy genovese. Con questa Scuola, vogliamo creare un percorso concreto per colmare il disallineamento tra le competenze disponibili e quelle richieste dal sistema produttivo marittimo portuale che penalizza la competitività del territorio, rendendo necessarie nuove iniziative formative mirate, a favorire l’inserimento occupazionale nelle filiere produttive legate al mare, elemento identitario della città».

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