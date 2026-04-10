Spesa tra le auto alla rotonda della Conad, Montefiori: “Serve un secondo accesso pedonale”

Un solo varco pedonale per il nuovo supermercato Conad e rischi per l’incolumità dei clienti che arrivano a piedi con le borse della spesa. È il tema al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Partito democratico, Andrea Montefiori, che segnala criticità sulla sicurezza stradale nella zona tra via Katy La Rocca e l’area commerciale.

Secondo l’esponente dem, l’attuale e unico accesso pedonale sicuro sarebbe funzionale solo per chi proviene dalla zona più vicina a Obi, mentre risulterebbe del tutto decentrato per chi arriva dalla direzione opposta. “Le persone provenienti da via Katy La Rocca non sono naturalmente portate ad utilizzarlo per la distanza ed il suo posizionamento rispetto al loro punto di provenienza”, osserva Montefiori. Questa configurazione spingerebbe molti utenti a percorrere tratti pericolosi: “Molte persone finiscono per passare, cariche di borse, in mezzo alla carreggiata e poi alla rotonda vicina al nuovo punto vendita, mettendo a forte rischio la propria sicurezza”.

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