Tenta di rubare dalla borsa di una anziana sul bus: fermato dai passeggeri e arrestato dalla polizia locale

Genova. Pomeriggio di tensione a bordo di un mezzo pubblico nei pressi dei giardini di via Vittime dei Lager Nazisti, dove gli agenti della Polizia Locale hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità algerina, classe 2004, con l’accusa di rapina impropria. Il giovane, irregolare sul territorio nazionale, è stato bloccato dopo aver tentato un furto e aggredito un passeggero intervenuto in difesa di una donna anziana.

L’operazione si è svolta nell’ambito del servizio “Sicurezza in movimento”, l’attività mirata della Polizia Locale per il presidio dei mezzi di trasporto e delle aree di sosta. Gli operatori, in appostamento nei pressi dei giardini, hanno notato movimenti sospetti a bordo di un autobus in transito e sono intervenuti istantaneamente.

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