Torna spiagge e fondali puliti con Legambiente: la tappa spezzina sarà in Palmaria

Torna anche alla Spezia “Spiagge e fondali puliti”. In provincia l’evento si concentra 26 aprile dalle 9 alle 17.30 per un trekking e pulizia dell’isola Palmaria. L’evento dal titolo “Un tesoro di isola” sarà anche l’occasione per scoprire la Palmaria insieme ad una guida naturalista ed esperto di fortificazioni. La storica campagna di Legambiente da 36 anni coinvolge migliaia di persone in una mobilitazione collettiva di pulizia di spiagge e arenili che ha l’obiettivo di denunciare l’incuria e l’abbandono delle coste, accendere i riflettori sulla raccolta differenziata e la gestione sostenibile dei rifiuti e promuovere la tutela dell’ecosistema marino. Per info e prenotazioni riguardo all’evento spezzino è possibile scrivere alla mail associazione.palmaria@gmail.com

“Quest’anno abbiamo deciso di fare un focus sui mozziconi di sigaretta – spiega Stefano Bigliazzi, presidente Legambiente Liguria – purtroppo sempre più presenti ovunque ma soprattutto sulle nostre spiagge. Basti pensare che in 12 anni di monitoraggi, dal 2014 al 2026, sono ben 50.053 i mozziconi di sigaretta raccolti e catalogati da Legambiente sulle spiagge di tutta la Penisola, con di una media di 77 “cicche” ogni 100 metri lineari di spiaggia e anche in Liguria la situazione non cambia. Nell’ultima pulizia che abbiamo organizzato, tra i rifiuti abbandonati, primeggiavano plastica e mozziconi di sigarette. Entrambi rappresentano una grave minaccia per mare lidi e biodiversità”.

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