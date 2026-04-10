Verso Genoa – Sassuolo, De Rossi: “Baldanzi giocherà dall’inizio”

Genova. Domenica sarà Genoa – Sassuolo. All’andata non era ancora arrivato Daniele De Rossi, Murgita e Criscito interruppero il trend negativo, ma il tecnico del Genoa, confessa in conferenza stampa che quella partita ha rappresentato la prima volta in cui ha iniziato a sentirmi parte di questa squadra. “Non avevo ancora ricevuto la conferma ufficiale. Avevo però capito che ci potevano essere i presupposti. L’ho vissuta per la prima volta un pochino più da vicino al Genoa”.

Una partita importante se arrivassero i tre punti: “Non può chiudere niente, ma non penso che ci mancheranno tantissimi punti da fare da qui alla fine per salvarci, ma sicuramente, anche dovessimo vincere, non saremmo salvi. Rimarrebbero sei partite, con diciotto punti in ballo. Possiamo vederla come un cerchio che si chiude: è da lì che ho iniziato a desiderare che il Genoa facesse punti ogni domenica”.

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