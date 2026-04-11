Albenga, primo comune italiano che adotta il termine “atefano”: neologismo che nomina il dolore di chi perde un figlio

Albenga. Il Consiglio Comunale di Albenga ha approvato all’unanimità la mozione presentata dall’opposizione, a prima firma del Consigliere Comunale Guido Lugani, per l’adozione e la promozione del neologismo “atefano”.

“Albenga ha scelto di essere il primo Comune a adottare formalmente il termine “atefano”, perché da qui nasce questa proposta e perché sentiamo forte la responsabilità di darle voce. Per questo rivolgiamo un invito a tutti gli amministratori pubblici: portate questa mozione nei vostri Consigli comunali e contribuite alla diffusione di un termine che rappresenta un riconoscimento umano, sociale e culturale fondamentale per tanti genitori. Dare un nome a questa condizione significa non lasciarla più nell’ombra” dichiara il consigliere Guido Lugani.

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