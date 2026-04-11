Aulla, seduta solenne per l’80° anniversario delle prime elezioni comunale del secondo dopoguerra

Stamani nella sala consiliare di Aulla si è tenuta una seduta solenne del Consiglio comunale, convocata per celebrare l’80° anniversario delle prime elezioni comunali del secondo dopoguerra. “Una celebrazione che ha volutamente messo insieme persone, esperienze, momenti, epoche della nostra comunità, quindi del nostro vissuto e dell’impegno comune per la pace, la libertà e la democrazia che ancora oggi dobbiamo difendere in un mondo in cui persistono troppe conflittualità”, ha sottolineato il sindaco Roberto Valettini in occasione della seduta, seguita anche dagli studenti.

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