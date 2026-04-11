Commissione sull’impianto rifiuti di Groppolo, la Provincia: “Comune definisce l’opera insalubre, ma mancano gli atti”

A pochi giorni dall’ultimo principio di incendio nell’impianto smaltimento rifiuti di Arcola è stata convocata per il prossimo 16 aprile la seconda seduta della Commissione ambiente della Provincia della Spezia. Da tempo la prima cittadina di Arcola Monica Paganini chiede la delocalizzazione dell’impianto.

La commissione convocata per il 16 aprile è presieduta da Iacopo Ruggia, ha competenza su politiche ambientali, ciclo dei rifiuti, politiche scolastiche e comunitarie. Al centro della riunione, indetta su indicazione del presidente Pierluigi Peracchini, ci sarà la tematica dell’impianto di selezione, trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi in località Groppolo, nel Comune di Arcola.

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