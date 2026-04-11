Comuni montani, Natale (PD): “Il Governo li costringe al ricorso, la Regione non può restare a guardare”

Liguria. “Il Governo non solo non sostiene i piccoli Comuni, ma li costringe addirittura a spendere risorse per difendersi, presentando ricorso. La reazione di 26 Comuni liguri è la dimostrazione evidente di una scelta profondamente sbagliata, che rischia di mettere in ginocchio territori già fragili, privandoli di strumenti fondamentali per contrastare lo spopolamento e sostenere il tessuto economico e sociale”.

Lo afferma il segretario del PD Liguria Davide Natale a margine dell’assemblea degli amministratori PD del Tigullio di questa mattina, in cui si è affrontato anche questo tema.

» leggi tutto su www.ivg.it