Comuni montani, Natale: “Regione non lasci soli i nostri territori in una battaglia che è prima di tutto di equità sociale e tenuta delle comunità”

“Il governo non solo non sostiene i piccoli Comuni, ma li costringe addirittura a spendere risorse per difendersi, presentando ricorso. La reazione di 26 Comuni liguri è la dimostrazione evidente di una scelta profondamente sbagliata, che rischia di mettere in ginocchio territori già fragili, privandoli di strumenti fondamentali per contrastare lo spopolamento e sostenere il tessuto economico e sociale. Parliamo di misure concrete come gli sgravi per l’acquisto e la ristrutturazione delle case, il sostegno allo smartworking, i crediti d’imposta per le imprese, la detassazione sugli interessi dei mutui o per chi vuole aprire un’attività: tutti strumenti decisivi per mantenere vivi i nostri borghi”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, segretario del Pd Liguria, in merito alla classificazione del Comuni montani, intervenendo a margine dell’assemblea degli amministratori Pd del Tigullio di questa mattina, in cui si è affrontato anche questo tema. “In questo quadro colpisce un’assenza grave: quella della Regione Liguria. Mentre Anci ha scelto giustamente di affiancare i Comuni, costituendosi ad adiuvandum nel ricorso al Tar, la Regione non può e non deve lasciare soli i nostri territori in una battaglia che è prima di tutto di equità sociale e di tenuta delle comunità locali. Chiediamo alla giunta di assumere un impegno chiaro e immediato in questa direzione, sostenendo formalmente il ricorso. Diversamente, sarebbe l’ennesima dimostrazione che la logica di appartenenza politica prevale sugli interessi reali delle comunità liguri, soprattutto quelle dell’entroterra, che chiedono risposte concrete e non silenzi”, conclude Natale.

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