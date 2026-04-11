Crovara: “Preoccupazione tra cittadini e lavoratori per nuova disciplina parcheggi in Viale Italia”

“A seguito dei recenti interventi su Viale Italia, lato giardini pubblici, è stata introdotta una nuova disciplina dei parcheggi che sta suscitando forti preoccupazioni tra cittadini e lavoratori. In particolare, sono stati eliminati dieci stalli precedentemente gratuiti (strisce bianche), ora trasformati in parcheggi a pagamento. Inoltre, nel tratto antistante il distributore, alcuni posti auto sono stati convertiti in parcheggi riservati ai residenti. Una modifica che arriva in un contesto già segnato da una cronica carenza di parcheggi in città, più volte segnalata ma mai risolta in modo strutturale”. Lo afferma in una nota Gabriella Gina Crovara, consigliera comunale di opposizione, esponente di Italia Viva.

“La situazione ha avuto ripercussioni significative non solo sui cittadini, ma anche sui lavoratori del comparto marittimo operanti presso il Molo Italia – prosegue Crovara -. A ciò si aggiunge il recente aumento della tariffa oraria del parcheggio lato partenza battelli, passata da 0,50 € a 1,50 € l’ora. Tale incremento incide in modo rilevante sui lavoratori dei traghetti e delle aziende del settore: molti iniziano il servizio nelle prime ore del mattino, quando il servizio navetta non è ancora attivo (prima delle 07:00), e sono quindi costretti a utilizzare l’auto privata e considerando che le loro mansioni comportano spesso turni in mare di lunga durata, tra le 10 e le 15 ore consecutive, il costo giornaliero del parcheggio può arrivare fino a circa 15 €, rappresentando un aggravio economico significativo sulle famiglie”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com