Dal presidio di Levanto al nuovo Felettino, il Manifesto per la sanità: “Le comunità locali siano ascoltate”

Occhi puntati sui servizi sanitari tra Levanto e la Riviera. Il Manifesto per la Sanità Locale, coordinato da Cittadinanzattiva, ha diffuso una nota per analizzare lo stato dell’assistenza territoriale, partendo da quelli che gli attivisti definiscono due elementi positivi: la riattivazione dell’ospedale di comunità e la forte mobilitazione civica che ha visto cittadini e associazioni impegnati in sopralluoghi e interlocuzioni con l’Asl 5.

Secondo il coordinamento, questa partecipazione democratica è fondamentale per garantire che tutti i servizi necessari tornino pienamente operativi. Per il Manifesto, l’azione di pressione punta anche a valorizzare le eccellenze del sistema provinciale: “Questo impegno di mobilitazione ha anche la finalità di sostenere gli aspetti positivi della sanità provinciale: dall’impegno degli operatori sanitari, ad alcune buone pratiche come il rispetto dei termini previsti dal Pnrr per l’ospedale di comunità, ma anche l’auspicata riattivazione della dialisi a Levanto, servizio di cui possono fruire villeggianti nefropatici e che rappresenta l’unico esempio in tal senso in tutta la Regione”.

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