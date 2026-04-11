Deiva, 315mila euro del Fondo strategico regionale per la manutenzione straordinaria del ponte sul Rio di Piazza

Ammontano a 315mila euro le risorse del Fondo strategico regionale per la manutenzione straordinaria del ponte sul Rio di Piazza a Deiva Marina, sulla Sp 40 ‘Bivio Baracca – Deiva’. “Si tratta di un intervento di carattere emergenziale, attivato a seguito delle criticità strutturali segnalate dalla Provincia della Spezia e dei conseguenti disagi alla viabilità tra Deiva Marina e Framura”, comunica in una nota Regione Liguria. Il costo complessivo dell’intervento è di 350mila euro e prevede un cofinanziamento della Provincia della Spezia pari al restante 10%. I lavori riguarderanno principalmente il ripristino delle spalle, delle travi portanti e dell’impalcato del ponte, le componenti strutturali che ne garantiscono la tenuta e la sicurezza. “A seguito di una serie di monitoraggi tecnici, la Provincia aveva infatti riscontrato alcune criticità strutturali e disposto il senso unico alternato e il divieto di transito per i mezzi pesanti oltre le 26 tonnellate, con impatti significativi sulla viabilità – si legge ancora nel comunicato regionale -. Per l’ente Provincia la prima tranche del Fondo strategico regionale 2026 ammonta complessivamente a circa 664mila euro per tre interventi, tra cui quello sul ponte di Deiva Marina che, in quanto emergenziale, rappresenta la quota più rilevante del finanziamento”.

“Quello sul ponte di Deiva Marina non era un intervento programmato e la Regione, con tempestività d’azione, ha individuato le risorse necessarie per affrontare una situazione emersa a seguito delle criticità riscontrate dalla Provincia e dei disagi alla viabilità tra Deiva e Framura – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone –. Una manutenzione che permetterà di risolvere le criticità emerse e restituire piena sicurezza e funzionalità alla viabilità, grazie a un metodo che unisce parte economica e tecnica. Questo intervento rientra nella prima tranche del Fondo Strategico Regionale 2026, che, solo per l’ente Provincia della Spezia, prevede oltre 660mila euro: oltre al ponte di Deiva Marina, il ripristino della carreggiata sulla Sp 52 di Maissana, in località Tavarone, a cui si aggiunge una serie di interventi di manutenzione straordinaria su ponti della rete provinciale: lungo la Sp 10 nei tratti di Follo e Calice al Cornoviglio, la Sp 370 a Riomaggiore, la Sp 7 a Brugnato e la Sp 566 in direzione Carrodano. Continuiamo a lavorare in sinergia con gli enti locali per dare risposte rapide e mirate ai bisogni del territorio”.

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