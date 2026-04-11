Edilizia residenziale pubblica e morosità incolpevole, avviso di Arte per l’accesso al Fondo di sostegno

Arte (Azienda regionale territoriale per l’edilizia) La Spezia ha recentemente pubblicato avviso pubblico permanente per l’accesso al Fondo di sostegno economico da parte dell’utenza dell’Edilizia residenziale pubblica. L’avviso è in particolare rivolto agli assegnatari di alloggi Erp che non siano in grado di sostenere gli oneri dei canoni di locazione e dei servizi accessori “e che per tale ragione abbiano maturato un debito per morosità incolpevole nei confronti dell’Azienda per canoni e spese accessorie maturate e non versate per un periodo superiore a tre mensilità”, come si legge nell’avviso stesso, QUI consultabile integralmente e scaricabile. Per morosità incolpevole “si intende la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo e degli oneri accessori a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, con conseguente abbattimento del reddito del nucleo familiare”, si legge ancora nel documento. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere motivata da una serie di possibili cause, elencate nell’avviso.

La domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente l’apposito modulo disponibile sul sito internet aziendale (www.artesp.it), presso Arte La Spezia (unicamente presso lo sportello di via Parma 13B, aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00), nell’Albo pretorio del Comune capoluogo; il modulo è scaricabile anche a questo link. La domanda potrà essere consegnata a mano o spedita, secondo modalità dettagliate nell’avviso.

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