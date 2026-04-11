Ex Ilva, oggi Jindal in visita a Genova: incontro con Salis e la prossima settimana con Bucci

Genova. Si stringe il cerchio sull’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Oggi (sabato 11 aprile) una delegazione di Jindal visita gli impianti di Genova e di Novi Ligure, mentre ieri gli stessi rappresentanti del gruppo indiano hanno passato in rassegna quelli di Taranto incontrando il sindaco della città pugliese Piero Bitetti.

E anche nel capoluogo ligure è in programma oggi un incontro istituzionale con la sindaca Silvia Salis. Nessun dettaglio su luogo e orario del colloquio, che peraltro sarebbe il secondo con la stessa realtà industriale: un possibile piano per Cornigliano era stato discusso a Palazzo Tursi già a settembre 2025, con tanto di contorno di polemiche sull’opportunità di dialogare con un possibile acquirente. Erano i tempi in cui infuriava il dibattito sul forno elettrico, escluso in quel frangente da Jindal. In questo caso, invece, la regia degli appuntamenti previsti a Taranto e Genova è da attribuire allo stesso ministro Adolfo Urso che li ha annunciati a tutte le amministrazioni coinvolte.

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