Frontale a Marinella: due feriti portati al Noa di Massa

Frontale nel pomeriggio sul vialone di Marinella. Per dinamiche in fase di accertamento un crossover e un’utilitaria sono entrate in collisione. Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna residenti a Marina di Carrara, ricoverati poi in codice giallo all’Ospedale Noa di Massa. A bordo dell’altra auto viaggiava un altro uomo che non avrebbe riportato particolari conseguenze.

La donna della coppia ha riportato una sospetta frattura al polso e sarebbe uscita autonomamente dall’abitacolo prima di accasciarsi a terra. L’altro passeggero invece è stato liberato dalle lamiere. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce rossa di Ameglia, della Pubblica assistenza di Luni, l’automedica Delta 2 118 con il personale medico e i Vigili del fuoco per liberare l’uomo a bordo dell’utilitaria. Le forze dell’ordine stabiliranno l’esatta dinamica dello scontro. Rallentamenti alla viabilità per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi.

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