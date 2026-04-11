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Cronaca

Frontale a Marinella: due feriti portati al Noa di Massa

Frontale a Marinella: due feriti portati al Noa di Massa

Incidente stradale barella, soccorso, Croce rossa Ameglia, Vigili del fuoco

Frontale nel pomeriggio sul vialone di Marinella. Per dinamiche in fase di accertamento un crossover e un’utilitaria sono entrate in collisione. Il bilancio è di due feriti, un uomo e una donna residenti a Marina di Carrara, ricoverati poi in codice giallo all’Ospedale Noa di Massa. A bordo dell’altra auto viaggiava un altro uomo che non avrebbe riportato particolari conseguenze.

La donna della coppia ha riportato una sospetta frattura al polso e sarebbe uscita autonomamente dall’abitacolo prima di accasciarsi a terra. L’altro passeggero invece è stato liberato dalle lamiere. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce rossa di Ameglia, della Pubblica assistenza di Luni, l’automedica Delta 2 118 con il personale medico e i Vigili del fuoco per liberare l’uomo a bordo dell’utilitaria. Le forze dell’ordine stabiliranno l’esatta dinamica dello scontro. Rallentamenti alla viabilità per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi.

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