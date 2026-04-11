Iran, Cna Liguria: “A causa del conflitto nel Golfo la bolletta ha già superato i 7 miliardi”

Liguria. “Per imprese e famiglie lo shock energetico causato dal conflitto nel Golfo si traduce in un aumento della spesa che supera i 7 miliardi di euro per carburanti, energia elettrica e gas, un extra costo da 100 milioni al giorno”.

È quanto stima la CNA “sulla base dei consumi nel periodo tra marzo e maggio”: “A guidare la classifica gasolio, gas per uso domestico e non residenziale. L’impennata del gasolio tra il 28 febbraio e il 10 aprile si traduce in maggiori costi pari a 1,7 miliardi. Più contenuto l’incremento sulla benzina (+200 milioni) e GPL e metano per autotrazione (+30 milioni). Per il gasolio l’Italia è sul podio della classifica degli incrementi con un rincaro del 31%, superata da Germania e Austria mentre per la benzina il prezzo alla pompa in Italia ha registrato aumenti più contenuti (intorno all’8%) rispetto a Germania, Austria, Finlandia, Francia e Spagna”.

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