Lavori per l’acquedotto nelle vie Fontevivo e Buonviaggio: le modifiche a viabilità e trasporto pubblico

Il Comune della Spezia comunica che, nell’ambito degli interventi conclusivi per la realizzazione del nuovo acquedotto cittadino, a partire da mercoledì 15 aprile saranno avviate opere di scavo e posa della nuova tubazione lungo un tratto di Via Fontevivo e nel primo segmento di Via Buonviaggio. “I lavori, eseguiti da Acam per conto della Provincia della Spezia e coordinati con l’amministrazione comunale, sono necessari per completare l’allaccio della nuova rete idrica alle tubazioni esistenti e garantire un servizio più efficiente”, riporta una nota di Palazzo civico.

Le operazioni prenderanno il via dalla prima mattina del 15 aprile e si articoleranno in due fasi distinte. “Nella prima fase sarà interessata esclusivamente Via Fontevivo, nel tratto compreso tra l’incrocio/svincolo con Corso Nazionale e la rotatoria che immette su via Buonviaggio e via Montepertico – riferisce il Comune -. Gli scavi comporteranno la chiusura della corsia lato ferrovia, mentre resterà regolarmente percorribile la corsia lato monte. Sarà consentito esclusivamente il transito da via Buonviaggio verso via Fontevivo, mentre sarà interdetta la circolazione in direzione di via Buonviaggio per i veicoli provenienti dall’incrocio con Corso Nazionale. La rotatoria tra via Fontevivo, via Buonviaggio e via Montepertico resterà comunque aperta. In questa fase via Buonviaggio sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia fino alla rotatoria con via Montepertico”. Quindi la seconda fase, che “interesserà esclusivamente via Buonviaggio, con un intervento analogo che prenderà avvio solo al termine delle opere previste nella prima fase, nei giorni successivi”.

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