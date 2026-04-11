“Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”, esposizione delle opere e premiazione all’ex convento degli Olivetani

Saranno in mostra fino venerdì 17 aprile (orario 16-19) nella Sala del Mare dell’ex convento degli Olivetani, a Le Grazie, le opere della XII edizione del concorso internazionale di pittura “Le Grazie Porto Venere La Baia dell’Arte”. Quindi, l’indomani, sabato 18 aprile, alle 16.00, il refettorio dell’ex convento ospiterà la premiazione; apriranno la giornata Marisa Marino, Paolo Cozzani, Raffaele Cavaliere, Silla Sparapani ed Alberto Carmè con un dialogo introduttivo sul mondo dell’arte.
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