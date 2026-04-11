Lerici, Russo e la sua squadra si presentano: “Al lavoro per i grandi obbiettivi del programma senza mai dimenticare la quotidianità”

Prima presentazione ufficiale stamani a Lerici in Piazza Battisti per la terza volta della lista “Per Lerici e i suoi borghi” e il candidato sindaco Marco Russo, vice primo cittadino uscente, in corsa – si vota il 24/25 maggio – per portare avanti l’esperienza amministrativa degli ultimi due mandati, guidati da Leonardo Paoletti. Ed è stato proprio il sindaco uscente ad aprire il partecipato incontro, moderato da Salvatore Gaziano. “Sono stati due mandati intensi, in cui abbiamo veramente cambiato Lerici. Con Marco per dieci anni siamo stati una coppia di fatto. Voglio ringraziarlo per quanto fatto e vissuto insieme. Ora gli ho passato il testimone; se non ci fosse stato lui, mi sarei ricandidato”, ha detto Paoletti. Quindi la presentazione e gli interventi dei componenti della lista, che annovera sia amministratori uscenti che volti nuovi. Per quanto riguarda i primi ecco gli assessori Massimo Carnasciali, Lisa Saisi e Laura Toracca e i consiglieri di maggioranza Michela Azzarini, Pilade Bernardini, Antonio Cosenza, Marco Muro (capogruppo uscente); completano la lista le cinque novità costituite dall’ex comandante dei Carabinieri, Massimo Censini; Sara Ghigliazza, farmacista; Fabio Grassi, professionista nell’immobiliare; Marta Medicina, counsellor; Marco Sturlese, medico chirurgo. “Stiamo lavorando insieme da diversi mesi, abbiamo condiviso la visione di quella che sarà la Lerici dei prossimi cinque anni. Ognuno rappresenta se stesso, non ci sono indicazioni di partiti o movimenti politici, solo cittadini che mettno a disposizione le loro competenze ed esperienze di vita”, ha detto Russo, al quale un attimo dopo è andata la parola per il finale dell’evento, nel corso del quale sono state distribuite diverse copie del programma (consultabile integralmente a questo link sul sito della lista) in formato quotidiano.

“In questi mesi abbiamo dedicato anche tempo a incontri in cui abbiamo raccolto punti di vista e sensazioni dai cittadini, che ci sono serviti per rielaborare il programma; un metodo che contiamo di mantenere anche per il futuro – ha detto ancora il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici uscente -. Il rapporto tra amministrazione e cittadinanza è infatti fondamentale, non tanto per raggiungere i grandi obbiettivi del programma, ai quali sicuramente lavoreremo con determinazione, quanto – aspetto fondamentale, da non dimenticare mai – per la quotidianità, di quei problemi che sono all’ordine del giorno”.

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