Madonnetta-Migliarinese Mamas apre la penultima giornata del girone F della Seconda categoria ligure

E’ Madonnetta-Migliarinese Mamas, in programma alle ore 10.30 di domenica 12/4, a inaugurare la 21.a (10.a del girone di ritorno) nonché penultima giornata del campionato di Seconda Categoria ligure nel Girone F; al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra: arbitra Ravenna.
Queste poi le altre partite in programma nel turno: Arcola Garibaldina-Rebocco, Castelnovese-Romito Magra, Ceula 2025-Colli 2024, Monterosso-San Lazzaro Lunense e Vezzano-Albianese.
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