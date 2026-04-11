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Melanie Brun cerca una nuova “padrona”: la sexy boutique del centro storico passa il “frustino” per una nuova gestione

Melanie Brun cerca una nuova “padrona”: la sexy boutique del centro storico passa il “frustino” per una nuova gestione

melanie brun sonja berti

Genova. C’è un angolo di Genova, nel cuore del centro storico, dove la seduzione ha saputo farsi cultura, ascolto e consapevolezza. In via dei Giustiniani 58 R, la sexy boutique Melanie Brun non è mai stata un semplice esercizio commerciale, ma un salotto elegante, un punto di riferimento dove il piacere e il benessere della donna sono stati trattati con una naturalezza, semplicità e ascolto.

Oggi, dopo oltre sedici anni di attività “intensa e coraggiosa”, la sua fondatrice Sonja Berti ha annunciato la decisione di “passare il frustino”. Entro giugno l’intenzione è quella di cedere l’attività e nei fatti si cerca una nuova “padrona” che possa continuare questa avventura. Non si tratta di una scelta economica, ma di vita: “Melanie Brun è un’attività sana, amata e vitale, che negli anni ha saputo costruirsi una solida base di clientela affezionata”, racconta Sonja, il cui negozio è divenuto negli anni riferimento per divulgazione e confronti, divenendo uno spazio di libertà e conoscenza unico e radicato in città.

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