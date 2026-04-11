Meteo: sole e nuvole si alternano sulla Liguria, a inizio settimana torna la pioggia

Liguria. Nei prossimi giorni, l’anticiclone che ha influenzato le vicende meteorologiche sulla nostra Penisola tenderà ad indebolirsi, favorendo l’ingresso di correnti più fresche ed umide di origine Atlantica. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Cielo e Fenomeni: nella prima parte del giorno, della nuvolosità bassa in risalita dal Mar Ligure potrà interessare alcuni tratti costieri, mentre sul resto della Regione il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Successivamente, nel corso del pomeriggio, è previsto un generale diradamento della nuvolosità bassa lungo le coste, mentre delle nubi andranno a coinvolgere i rilievi delle zone interne. Infine, in serata, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso su gran parte della Regione, fatta eccezione per degli addensamenti sui versanti padani occidentali.