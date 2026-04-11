Pesca, in Liguria parte il bando per la sperimentazione della sciabica da natante

Genova. Un nuovo passo di Regione Liguria a sostegno del comparto ittico e della pesca tradizionale con l’approvazione del bando per la selezione di imbarcazioni idonee alla realizzazione di campagne annuali di pesca sperimentale con la sciabica da natante nel Mar Ligure (GSA 9).
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle politiche regionali finalizzate alla predisposizione di un piano di gestione da sottoporre alla Commissione Europea, con l’obiettivo di ottenere una deroga che consenta il ritorno regolamentato di questa storica tecnica di pesca, vietata dal 2010.