Portofino: escursionista cade nel parco; caviglia in tilt, soccorsa da Drago

In tarda mattinata, un’escursionista di 48 anni che percorreva il sentiero che nel parco di Portofino collega San Rocco a San Fruttuoso, è caduta in corrispondenza della Cala dell’Oro. Si è procurata un trauma ad una caviglia che non le ha permesso di proseguire. La centrale operativa ha allertato: il soccorso alpino, i Volontari del soccorso di Ruta e i militi della Croce Verde di Camogli, poi fatti rientrare. Il primo ad arrivare è stato l’elicotterio Drago dei vigili del fuoco che ha verricellato a terra medico e infermiere del 118. Da Rapallo sono arrivati via mare con il gommone in dotazione i vigili del fuoco di Rapallo che, saliti sul sentiero, hanno barellato la donna trasportandola in un punto libero da alberi per poterla più agevolmente verricellarla a bordo dell’elicottero che l’ha trasferita in codice verde al pronto soccorso del San Martino.

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