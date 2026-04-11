Prima categoria, la Bolanese ospita il Lerici

Dopo il pareggio in casa del Bruborglux e la pausa pasquale, la Bolanese riparte ospitando l’ambizioso Lerici per quella che è la 26.a giornata (11.a del girone di ritorno) nel Girone D della 1.a Categoria ligure, ore 15 di domenica 12/4 al “Maresciallo Scelto Luigi Bertolotti” di Bolano: arbitra Magri di Chiavari.

Questi poi gli altri incontri in programma, nel turno, nel raggruppamento: Ceparana-Spezia Calcio Popolare e Molacquasanta-Casarza Ligure; più gli anticipi del giorno prima Atletico Casarza-Forza e Coraggio, Lavagna 2.0-Bruborglux, Riomaior-Riccò Le Rondini, Segesta-Cadimare e Sporting Aurora Sestri Levante-Iron Fox Amegliese (Andersen 15, Longo).

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