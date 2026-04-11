Promozione, i “Pessimi Elementi” suonano la carica in vista di Savona – Praese: “Dobbiamo fare la differenza!”

Savona. Si prospetta una vigilia molto sentita, quella che porta il Savona alla partita più importante della sua stagione. Domani va in scena Praese – Savona, un match crocevia per il campionato degli “Striscioni”. Fondamentale la vittoria, l’unico risultato possibile, per avere il futuro tra le proprie mani e rientrare nel gap di punti che permetterebbe ai biancoblù di poter disputare i playoff per l’Eccellenza (salvo scivoloni dei genovesi contro Sampierdarenese e Baia Alassio).

Suona la carica, con un comunicato social, il gruppo ultras “Pessimi Elementi” che, nel messaggio, chiama tutto il tifo organizzato savonese a sostenere la squadra in un momento delicatissimo della fine del campionato. L’ultimo risultato del Savona era stato un rotondo 8-0 contro la Superba, che aveva portato tanta consapevolezza ad un gruppo che, nelle ultime uscite, ha dimostrato di avere i giusti attributi per arrivare al massimo delle proprie potenzialità a questa partita.

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