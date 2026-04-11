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Sport

Promozione ligure, l’Intercomunale ospita la Caperanese

Promozione ligure, l’Intercomunale ospita la Caperanese

Intercomunale Beverini

Persa la sagra del gol di Falconara con la Santerenzina, dopo la lunga pausa pasquale l’Intercomunale Beverino ricomincia ospitando al “Rino Colombo” (calcio d’inizio alle ore 15, domenica 12/4, con arbitro Romeo) la Caperanese,  che attualmente chiude la classifica del Girone B del campionato di Promozione ligure.
Le altre partite in programma nel raggruppamento in quella 27.a giornata, 12.a del girone di ritorno, che poi è la quartultima della cosiddetta “regular season”: Calvarese-Anpi Casassa, Canaletto Sepor-Santerenzina, Don Bosco Spezia-Levanto, Follo-Vallescrivia, San Cipriano-Sammargheritese, San Desiderio-Angelo Baiardo, Tarros Sarzanese-Magrazzurri.

L’articolo Prima categoria, la Bolanese ospita il Lerici proviene da Città della Spezia.

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