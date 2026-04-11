‘Santa’: “Vino e Olio, identità territoriale e sviluppo economico”

Dall’Associazione “Gente di Liguria”

Si è svolto a Spazio Aperto (Santa Margherita Ligure) la conferenza di Giovanna Benetti (già autrice de “i Signori del Vino” e già collaboratrice di Luigi Veronelli), sulla produzione di olio e vino nella terra di Liguria, Benetti, dopo aver analizzato le are geografiche regionali ove la produzione di olio e la coltivazione degli uliveti è presente, ha passato in rassegna i produttori da ponente a levante del vino di Liguria: dai produttori di rossese a quelli di pigato passando per la bianchetta ligure fino ad arrivare a vini celebri come lo sciacchetrà e i vini della Lunigiana e del Valle del Magra.

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