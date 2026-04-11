‘Santa’:“Diario di Bordo 2026” con Sergio Bettini e Alessandro Saettone

Da Angelo Sigismondo, Responsabile del Photoclub Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis)
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 21.30 nelle sala Auditorium delle scuole medie V.G.Rossi andra’ in scena la seconda serata della manifestazione “Diario di Bordo 2026” sul grande schermo saranno di scena due ottimi fotografi alle prese con due capitali europee
La proiezione divisa in due tempi di 14 min. il primo, Sergio Bettini, ci porta a scoprire Londra. Mentre Alessandro Saettone, ci prende per mano e ci porta per le vie di Parigi.