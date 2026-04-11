Serie C ligure volley femminile, ai Prati derby tra la capolista Rainbow e Futura Ceparana

Non ce n’è a Celle Ligure per il Futura Ceparana nel recupero del match “saltato” a causa dell’allerta meteorologica alla 18.a giornata: un Celle Varazze molto determinato, che con questo successo recupera il 4.o posto (seppur in coabitazione) in Serie C ligure femminile, gli impone un perentorio 3-0.

Persi per 25-19 i due primi set, le gialloblù finiscono col perdere sul filo di lana pure il terzo, per 31-29. Per la cronaca al PalaNatta cellese coach Stefano Menconi ha schierato capitan Battistini al palleggio con D’ Ascoli in diagonale dove a un certo punto è subentrata Vocale, Barletta e Morghen al centro, Castagna e Caruso di banda dove s’è vista anche Rapalli con Pascucci libero; più il “jolly” Loria.

Ora sguardo al derby che domenica 12/4 vuole il Futura in casa della capolista nel derby con la Rainbow, in programma al Palazzetto dei Prati di Vezzano, ore 19, con arbitri Tonino Piazza e Marco Pantani.

Infine questa la classifica aggiornata; Rainbow La Spezia punti 54, Cogovalle 52, Volare Arenzano 44, Celle Varazze e Admo Lavagna 37, Hotel Villa Levi Diano Marina e Futura Ceparana 32, Colombiera Project Ameglia e Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 31, Volley Albaro 29, Agv Campomorone 19, Quiliano 16, Ligurmar Santa Sabina Quarto 12, Wonder Normac San Salvatore 0.

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