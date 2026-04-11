Sindrome del bambino scosso, anche il Gaslini aderisce alla campagna di sensibilizzazione

Genova. Scuotere violentemente un neonato per cercare di calmare il suo pianto inconsolabile può causare una forma di trauma cerebrale che in un caso su quattro porta al coma o alla morte: è la sindrome del bambino scosso (shaken baby syndrome), oggi in Italia ancora troppo poco conosciuta.
L’11 e 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione che portano, in 150 città di 18 regioni italiane, gli infopoint della campagna di Terre des Hommes NONSCUOTERLO! per spiegare cos’è la Shaken Baby Sindrome e come prevenirla.