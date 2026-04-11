Stand up paddle: eccellenti risultati per Sara Oddera e Paolo Nardini alla Spring Sup Race

Comacchio. Durante l’ultimo week end di marzo, nella splendida cornice del Lago delle Nazioni, a Lido di Volano, in provincia di Ferrara, si è aperta la stagione delle gare di stand up paddle con l’ormai mitica Spring Sup Race.
Prima gara internazionale di stand up paddle dell’anno che nasce sotto l’egida della FICK (Federazione Italiana Canoa Kayak); una competizione valevole per la qualificazione per il campionato mondiale ICF (International Canoe Federation) 2026 che si terrà a Sabaudia (prima volta in Italia) a metà ottobre.