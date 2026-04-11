Tarros ospita Etrusca San Miniato per una partita che può valere i playoff

Domani, domenica 12 aprile, la Tarros ospita Etrusca San Miniato al PalaSprint per una partita – palla a due alle 18.00 – che potrebbe significare playoff matematici per la formazione spezzina, qualora uscisse vittoriosa dal confronto. Diversamente, i giochi per gli ultimi due posti playoff disponibili sarebbero rimandati alla successiva e ultima giornata della stagione regolare della B interregionale maschile/Divisione C. In lizza, oltre alla Tarros (attualmente settima a 26 punti), ci sono proprio l’Etrusca (22) e l’U.S. Empolese (24).

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