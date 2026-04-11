Tre arresti, 28 denunce per spaccio, oltre 50 illeciti legati a monopattini e bici: il punto della Locale sulle attività all’Umbertino da inizio anno

La Polizia locale della Spezia fa il punto sull’attività volta dal 1° gennaio 2026 ad oggi nel Quartiere Umbertino, “area caratterizzata da criticità complesse ma al tempo stesso interessata da un’azione costante, strutturata e capillare di controllo e presidio del territorio”, si legge nel comunicato sul report diramato dalla Locale. “Attraverso un’articolata attività operativa, svolta con pattuglie automontate, motomontate e appiedate con l’utilizzo anche dell’unità cinofila antidroga – si legge ancora -, il Corpo garantisce una presenza continuativa finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, del decoro e della vivibilità del quartiere, con particolare attenzione alla salvaguardia dei residenti e alla libera fruizione degli spazi pubblici. Il presidio si inserisce in un contesto segnato da una significativa presenza di cittadini extracomunitari, spesso irregolari sul territorio nazionale, in alcuni casi dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti o responsabili di condotte che incidono negativamente sulla qualità della vita urbana, tra cui rumori molesti, liti, atteggiamenti inurbani e comportamenti incompatibili con il rispetto degli spazi comuni. In tale scenario, l’azione della Polizia locale si conferma fondamentale sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto quello della repressione, rappresentando inoltre un presidio concreto e quotidiano di riferimento per la cittadinanza”.

Andando al dettagglio dell’operato degli agenti dal 1° gennaio ad oggi, nel corso delle attività di controllo estese a tutte le vie del quartiere e ai cortili interni, “sono state accertate numerose violazioni di natura penale e amministrativa”, riferice ancora la Locale spezzina, che, sotto il profilo penale, nel report segnala:

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