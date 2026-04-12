A Vinitaly doppio premio per due “regine” liguri della viticoltura

Verona. Doppio premio per la Liguria a Vinitaly: il “Viticoltore Etico 2026“, che va a Federica Sala della Società Agricola Casa del Diavolo, di Castiglione Chiavarese, nel cuore della Val Petronio; e il premio “Benemeriti della Vitivinicoltura Italiana – Premio Angelo Betti” a Laura Aschero, figura di riferimento del settore vitivinicolo regionale.
Il Premio Viticoltore Etico viene assegnato ogni anno a realtà che si distinguono non solo per la qualità della produzione, ma anche per l’attenzione alla tutela ambientale e allo sviluppo sostenibile.