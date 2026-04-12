Albissole, Cattardico: “Contro il Ca De Rissi un punto importantissimo. Arbitraggio singolare”

Albissola. “È un punto importantissimo, un punto voluto. Non era facile andare sotto al novantesimo, ribaltarla e poi riuscire a recuperarla addirittura al novantaseiesimo. Ancora una volta abbiamo dimostrato di avere grande cuore e di voler lottare fino alla fine”. Esordisce così mister Cristian Cattardico dopo il 2-2 della sua Albissole contro il Ca De Rissi.

Risultato comunque prezioso visto il risultato della Praese, che ha perso 3-2 sul campo del Savona: è mini allungo in vetta, un +1 con una partita in più da giocare rispetto ai genovesi.

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