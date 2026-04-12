Bari sconfitto a Monza, lo Spezia deve accorciare su play out e zona salvezza

Obiang e Pessina abbattono il Bari nel match serale del sabato e per lo Spezia si configura una giornata da non sbagliare per rimanere in corsa per i play out e per la salvezza diretta. La sconfitta dei pugliesi infatti segue il pareggio interno dell’Entella contro la capolista Venezia e la caduta casalinga del Pescara a tempo scaduto contro la Sampdoria. Con una vittoria contro il Mantova, lo Spezia guadagnerebbe su tutte e tre, scavalcando direttamente gli abruzzesi.

Oltretutto oggi è in programma un altro scontro diretto nella zona calda, ovvero Padova-Empoli (ore 15). Questo significa che un successo degli aquilotti permetterebbe di guadagnare anche su una di queste due o addirittura su entrambe in caso di pareggio. Chiude la giornata infine Reggiana-Carrarese.

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