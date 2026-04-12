Baseball Club Cairese, positivo opening day del campionato regionale Under 12

Cairo Montenotte. Sabato 11 aprile si è svolto l’opening day del campionato regionale Under 12 sul campo di Cairo Montenotte. La Cairese, così come il Sanremo, uniche due squadre liguri, ha chiesto ed ottenuto di poter disputare il campionato 2026 in uno dei due gironi piemontesi, in modo da potersi confrontare con più squadre e poter avere maggiori occasioni di crescita.

La formula prevede due incontri ogni sabato, uno con regole ufficiali e valevole per la classifica del girone U12, l’altro con regole semplificate e pensato per dare maggiore opportunità di gioco ai più piccoli o meno esperti, soluzione ottimale per il nutrito gruppo biancorosso che conta oltre venti giocatori nel roster.

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