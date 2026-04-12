Cade dalla bicicletta a Beverino, 13enne trasferito d’urgenza al San Martino

Attimi di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Beverino, dove un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta dalla bicicletta. L’incidente si è verificato in circostanze ancora in fase di ricostruzione, ma stando a quanto appreso non ci sarebbero veicoli coinvolti. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Follo, il personale sanitario dell’automedica Delta 3 del 118 e l’elicottero “Drago” dei Vigili del fuoco.

Fondamentale anche l’intervento dei Carabinieri, che hanno gestito la viabilità nella zona per consentire l’atterraggio del velivolo e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso.

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