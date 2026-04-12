Canottieri Sabazia, due finali raggiunte ai campionati italiani di fondo

Sabaudia. Si è conclusa oggi, domenica 12 aprile, una delle trasferte più impegnative dell’anno per la Canottieri Sabazia: i campionati italiani di fondo a Sabaudia, nel Lazio.

La società savonese ha deciso di portare i suoi atleti più giovani, quelli della categoria Ragazzi, con un’età compresa fra i 15 e i 17 anni. “La scelta, condivisa con la direzione sportiva, è stata dettata dalla nostra volontà di far crescere l’esperienza che i nostri giovani portano in acqua con loro” commenta l’allenatrice e vicepresidente Laura Bentivoglio al termine della manifestazione.

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