“Il genocidio a Gaza continua”, un evento per rompere il silenzio sulla Palestina

“A Gaza è in corso un genocidio ma non se ne sa più nulla, e nel silenzio generale sembra quasi che vada tutto bene. Se ne parla sempre meno, come se il problema si fosse risolto, come se i bambini non morissero più di fame, come se le bombe si fossero fermate, come se quella gente avesse smesso di esistere. Non è così, è solo che qualcuno ha deciso che non fa più notizia. InSarzana e Amnesty International La Spezia non vogliono che questo silenzio diventi complicità”. Lo scrivono i responsabili locali della associazioni che organizzano per venerdì 17 aprile un evento Sarzana (Vicolo Bonicella 4, ore 17.30).

Pietro Fiore, operatore umanitario, racconterà la sua testimonianza diretta dal campo. Andrea Giannoni suonerà Blues for Palestine, le ragazze e i ragazzi dell’associazione “All’ istante” del liceo Costa della Spezia reciteranno alcune poesie di compositori e compositrici palesinesi. Il microfono sarà a disposizione dei cittadini: un leggio aperto a chi vuole portare il proprio contributo sul genocidio in atto. Introduzione di Monica Faridone, presidente InSarzana, e Valentina Bosello, viceresponsabile Amnesty International Liguria.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com