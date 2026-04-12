Jonas Blume Quartet da Bruxelles all’auditorium dell’ex Beghi per i “Concerti di Primavera”

Prosegue con una scarica di energia internazionale la rassegna “I Concerti di Primavera”, curata dalla Società dei Concerti. Lunedì 13 aprile, l’Auditorium dell’Ex Biblioteca Beghi diventerà casa del jazz contemporaneo europeo con il progetto “First Words” del Jonas Blume Quartet. Un ensemble che fa della multiculturalità il suo tratto distintivo, Jonas Blume First Words è un gruppo modern jazz nato a Bruxelles, attivo in Olanda, Belgio e Germania.

Guidato dal pianista e compositore svedese Jonas Blume, il gruppo vede dialogare sensibilità italiane, francesi e tedesche. La giornata si articolerà in due momenti, si comincia la mattina, alle ore 11:50, presso l’Auditorium del Liceo Musicale Cardarelli, dove la formazione incontrerà gli studenti per una replica speciale. Sarà un’occasione preziosa di dialogo diretto tra professionisti della scena internazionale e i giovani talenti del territorio, trasformando l’aula in un laboratorio di ascolto e contaminazione. La serata vedrà poi il suo culmine alle ore 21:00 presso l’Auditorium dell’ex Biblioteca Beghi, il quartetto si presenterà al pubblico cittadino.

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