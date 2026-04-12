La Rainbow attende il Futura Ceparana mentre l’U14 sbanca il Torneo di Pisa

La capolista Rainbow La Spezia si appresta al derby provinciale col Futura Ceparana, domenica 12 aprile (ore 19) al palazzetto dei Prati di Avezzano in quella che è la ventunesima giornata del campionato di Serie C ligure femminile. Nel frattempo ceparanesi reduci dal fresco 3-0 buscato nel recupero sul parquet del Celle Ligure.

Tuttavia il timore, in casa Rainbow, è forse che l’ambiente possa essere un po’ distratto dall’aria di festa che si respira a conseguenza della vittoria del Torneo di Pisa da parte dell’ Under 14 spezzina che in finale ha battuto, dopo aver eliminato Pisa e Livorno, la Pallavolo Empoli con un 2-1: 25-22 / 21-25 / 15-6.

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