Le pagelle: il triste finale di una stagione ancor più triste

Mascardi 6 – Torna titolare dopo aver perso il posto non si capisce per quale ragione e risponde subito presente: bravo su un diagonale di Ruocco, poi preciso nelle uscite. Su un anticipo su Mancuso viene colpito in testa, motivo per cui esce all’intervallo. (Dal 46’ Radunovic 5 – Inchiodato in porta, spara fuori un pallone orribile di Ruggero. Da lì nasce lo 0-2. Non dà alcun tipo di sicurezza e rallenta pure la ripartenza).
Mateju 5 – Tiene la linea, poi nel secondo tempo decide di lasciare tutto il tempo del mondo al neo entrato Buso, che si sposta sul destro e manda in C lo Spezia con un tiro all’incrocio. Con un colpo di testa dal dischetto spara poi alta la possibilità di riaprire la partita.