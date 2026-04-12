Levanto: presentazione del libro su Pietro Zoppi, sala gremita

Riceviamo

La presentazione del volume “Territorio e lavoro: la vita politica di Pietro Zoppi” scritto da Nicola Carozza per le Edizioni Giacchè ha inaugurato il nuovo Auditorium Cinema Teatro Sport di via Cairoli a Levanto: una sala gremita ed interessata, con molte persone in piedi. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Levanto con il patrocinio del Club Unesco di Levanto e Cinqueterre e si è aperta con l’intervento di Luca Del Bello Sindaco di Levanto che ha collegato l’impegno di Zoppi nel mantenere il presidio sanitario alla prossima apertura dell’ospedale di Comunità S. Nicolò a Levanto, Andrea Cantadori Prefetto della Spezia ha portato i suoi saluti complimentandosi con l’autore per aver saputo collocare la vita di Zoppi con le vicende della storia politica nazionale e Giuseppe Menchelli Vicepresidente vicario BVLG che ha rammentato l’interesse dell’On. Zoppi per l’apertura di una filiale a Levanto della banca che nel 2001 si era ingrandita attraverso la fusione tra la bcc di Sarzana con Pietrasanta. Sono poi intervenuti moderati vivacemente dalla giornalista Chiara Tenca, Luigi Ernesto Palletti Vescovo della Spezia che ha ribadito la necessità di un ritorno della politica ai valori della centralità della persona, Pierluigi Peracchini Presidente della Provincia della Spezia che ha parlato del legame che le preferenze nella legge elettorale davano tra parlamentari ed elettori e il suo impegno sui temi del lavoro, Egidio Banti storico già Segretario Dc ha ripercorso alcuni tratti della figura dell’onorevole nell’evoluzione della Democrazia cristiana spezzina sottolineando il suo legamene con Don Sturzo per la centralità del municipalismo. L’autore Nicola Carozza dottore di ricerca dell’Università di Genova e docente ISSR intervistato dalla Tenca ha ripersorso le fasi di ricerca e le sue fonti con gli archivi di famiglia e quelli parlamentari evidenziandone alcuni lasciti dell’On. Zoppi: il supremo senso del mandato rappresentativo, la moralizzazione e la sobrietà in politica e la centralità del territorio e dei suoi cittadini aldilà del colore politico. La presentazione si è conclusa con i saluti della figlia dell’On. Zoppi Maria Rita che ha ringraziato le tante persone presenti che hanno reso tributo a suo padre.

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