“Non era facile preparare questa partita. Lo Spezia merita il giusto rispetto per tutto quello che ha creato e se non lo fai ne esci con le ossa rotte. L’atteggiamento dei miei è stato tosto, su qualsiasi contrasto, duello, nel gioco. Non era scontato ma lo abbiamo fatto”. Parla così Francesco Modesto, il tecnico del Mantova, dopo il successo contro lo Spezia. “I punti valgono e contro queste squadre valgono doppio. È una vittoria che apprezzo, i ragazzi sono stati straordinari ma da quando sono arrivato ho sempre avuto la sensazione che si potesse crescere tanto. Hanno dimostrato di essere prima uomini che calciatori. Ancora nulla è deciso, ci dobbiamo rimboccare le maniche per il nostro obiettivo”.

L’articolo Mantova, Modesto: “Lo Spezia meritava rispetto e i miei hanno giocato una grande partita” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com