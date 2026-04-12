Ora tocca ai lavoratori e ai ceti popolari

“Un’intera civiltà morirà stanotte”. Una frase terribile, quella di Trump, che ricorda le grandi tragedie del Novecento. Quella notte ho cercato di lavorare, ma con gli occhi sui siti online, fino alla notizia che le minacce genocidarie lanciate si erano rivelate il ruggito isterico di un leone in un cul de sac. Ma certamente non possiamo stare tranquilli. La tregua è fragile e non è la pace.

Come a Gaza, una realtà ormai scomparsa dalle cronache, dove nessuna delle promesse di miglioramento della vita dei gazawi è stata rispettata: dopo la tregua sono state uccise 733 persone e 1.913 sono rimaste ferite, la popolazione deve ancora affrontare carenze di acqua, cibo, elettricità, accesso alle cure sanitarie e la ricostruzione non è neppure cominciata. Mentre in Cisgiordania Israele va avanti con la colonizzazione e festeggia l’introduzione della pena di morte per i palestinesi, portando a compimento quel percorso di disumanizzazione e di dominio totale dei loro corpi, già da anni sottoposti sistematicamente alla tortura.

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